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Страны, нейтральные к РФ, чтобы что-то не потерять, потом могут потерять все – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 23:50
Страны, нейтральные к РФ, чтобы что-то не потерять, потом могут потерять все – Зеленский - Фото
Скриншот с видео

Страны, которые могут оказаться следующими целями российской агрессии, и которые сейчас хотят "остаться нейтральными", чтобы "что-то не потерять", могут в дальнейшем потерять все. Об этом в своем новом видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент отреагировал на заявление заместителя командующего войсками ЦВО РФ о том, что якобы задача России сейчас – установление контроля над югом Украины и выход к границе Молдовы, где якобы нарушаются права русскоязычных.

"Хотя, если быть честным, то территория, на которой России стоит заботиться о правах русскоязычных, – это сама Россия. Где нет свободы слова, нет свободы выбора. Просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь.

Знаете, как раньше говорили о величайшей мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения сейчас просто шок. Их мечта теперь – украсть унитаз и умереть", – сказал Зеленский.

Он отметил, что заявление российского военного подтверждает его слова: российское вторжение в Украину предполагалось только как начало, дальше РФ хочет захватить и другие страны.

Зеленский сказал, что украинцы будут продолжать защищаться, но и другие народы должны "бороться вместе с нами, должны помогать нам, поскольку именно мы стали первыми на этом пути".

"А кто дальше? Если тот, кто может оказаться дальше, хочет остаться сегодня нейтральным, чтобы чего-то не потерять, то это наиболее рискованная ставка на самом деле. Потому что вы потеряете все", – сказал президент.

Читайте также: В России подтвердили, что Кремль врал и изначально хотел захватить часть Украины – Подоляк

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский агрессия Молдова
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