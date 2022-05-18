"Страшно". Оккупанты пока не форсируют Северский Донец – Гайдай
Российские оккупанты пока прекратили попытки форсировать Северский Донец. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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По информации Гайдая, военные РФ отказываются идти в Белогороввку, потому что знают, что погибнут там.
"Северский Донец орки пока не форсируют. Страшно. Иностранные СМИ передают, что путлер лично разрабатывает план, как это можно осуществить. Сами рашистские воины отказываются идти в Белогоровку, ведь знают, что их там ждет только смерть", – написал глава Луганской ОВА.
Гайдай отметил, что Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы россияне не смогли пройти реку, создать плацдарм для наступления и отрезать защитников Луганской области от снабжения.
"Россияне сосредоточились исключительно на Луганской области. Мы сейчас форпост, сдерживающий рашистское нашествие", – написал Гайдай.
- 16 мая сообщалось, что пытаясь прорваться через реку Северский Донец, россияне потеряли около 1 000 военных и около 100 единиц техники.
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