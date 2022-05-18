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"Страшно". Оккупанты пока не форсируют Северский Донец – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 03:50
Сергей Гайдай (Скриншот из видеозаписи)

Российские оккупанты пока прекратили попытки форсировать Северский Донец. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По информации Гайдая, военные РФ отказываются идти в Белогороввку, потому что знают, что погибнут там.

"Северский Донец орки пока не форсируют. Страшно. Иностранные СМИ передают, что путлер лично разрабатывает план, как это можно осуществить. Сами рашистские воины отказываются идти в Белогоровку, ведь знают, что их там ждет только смерть", – написал глава Луганской ОВА.

Гайдай отметил, что Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы россияне не смогли пройти реку, создать плацдарм для наступления и отрезать защитников Луганской области от снабжения.

"Россияне сосредоточились исключительно на Луганской области. Мы сейчас форпост, сдерживающий рашистское нашествие", – написал Гайдай.

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Наталия Медведева
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северский донец
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