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21.04.2019, 01:03

Суд отказался снимать Зеленского с выборов

Суд отказался снимать Зеленского с выборов - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Иск подал наблюдатель на выборах от общественной организации Украинская ассоциация акционеров Андрей Хилько

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Шестой апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении иска о снятии с выборов кандидатуры Владимира Зеленского.

Иск подал наблюдатель на выборах от общественной организации Украинская ассоциация акционеров Андрей Хилько. 

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Он просил суд обязать Центральную избирательную комиссию признать нарушением то, что билеты на дебаты на Олимпийском команда Зеленского распространяла через соцсети и отменить регистрацию кандидата. По мнению Хилько это могло быть подкупом избирателей.

Представитель Зеленского попросил суд в удовлетворении иска отказать, так как ЦИК может снять кандидата с регистрации только в том случае, если он сам подаст такое заявление, а также в случае смерти или смены гражданства.

Представитель ЦИК отметил, что иск необоснованный и кандидат не может быть снят с регистрации. Он также напомнил, что норма закона о выборах президента, которая касается подкупа избирателей предусматривает только предупреждение.

Также суд обязал Хилько уплатить судебный сбор в размере 1536 грн 80 коп.

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Теги: Владимир Зеленский, суд, выборы
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