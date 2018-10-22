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22.10.2018, 15:44

Суд отправил Нагорного в СИЗО

Суд отправил Нагорного в СИЗО - Фото
Тимофей Нагорный (фото - LIGA.net)

Бизнесмена арестовали без альтернативы залога

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Апелляционный суд Киева избрал подозреваемому в госизмене бизнесмену Тимофею Нагорному меру пресечения в виде содержания в СИЗО, передает корреспондент LIGA.net.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры отменить решение суда об аресте до 30 ноября с возможностью залога. Суд постановил избрать меру пресечения в виде ареста до 30 ноября без права залога, и взять Нагорного под стражу в зале суда.

4 октября Печерский суд Киева избрал Нагорному меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 528,6 тысяч гривень.

11 октября Нагорный внес залог и вышел на свободу.

В СБУ сегодня заявили, что Нагорный, по их информации, должен был создать в Украине пророссийскую политическую силу, которая бы лоббировала интересы России и русского языка, выступала против вступления в ЕС и НАТО.

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Теги: госизмена, сизо, арест, залог, тимофей нагорный
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