Печерский суд Киева избрал меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах. Трансляцию вел YouTube-канал Порошенко.

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Судья огласил решение: Порошенко отпустили под личное обязательство.

После оглашения решения в зале начали петь Гимн Украины.

Порошенко вернулся в Украину 17 января, в тот же день Печерский суд начал избирать меру пресечения. Заседание началось в 11:40, а в 17:40 судья Алексей Соколов пошел в совещательную комнату. Через пять часов секретарь суда вышел с заявлением, что решение будет объявлено 19 января. Вчера LIGA.net сказали в суде, что Соколов все еще "находится в совещательной комнате".

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Оксана Житнюк

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