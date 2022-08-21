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Судан пообещал России дать доступ к новым месторождениям нефти

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 01:42
Судан пообещал России дать доступ к новым месторождениям нефти - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Российская добывающая компания Зарубежнефть получит доступ к новым месторождениям в Судане. Об этом сообщает Sudan Tribune.

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О решении правительства африканской страны предоставить России доступ к дополнительным месторождениям нефти сообщили после визита делегации Судана в Москву 17-19 августа.

"Мы обсуждали предложение Зарубежнефти по инвестициям в Судан. Ранее мы предоставляли несколько нефтяных блоков для разработки, а теперь добавили еще больше в регионах с газовым и нефтяным потенциалом", – сказал представитель министерства нефти Судана аль-Тахир Абуль-Хасан.

Он сообщил, что суданское правительство намерено к октябрю передать России информацию, необходимую для изучениях этих регионов.

Как отмечается, военное правительство в Хартуме расширило двусторонние отношения с Россией, которая изо всех сил пытается укрепить политическое и экономическое сотрудничество и усилить влияние в Африке после введения против нее международных санкций за вторжение в Украину.

Читайте также: Россия возит золото из Судана под видом печенья, чтобы финансировать войну в Украине – CNN

Наталия Медведева
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Судан нефть
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