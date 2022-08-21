Судан пообещал России дать доступ к новым месторождениям нефти
Российская добывающая компания Зарубежнефть получит доступ к новым месторождениям в Судане. Об этом сообщает Sudan Tribune.
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О решении правительства африканской страны предоставить России доступ к дополнительным месторождениям нефти сообщили после визита делегации Судана в Москву 17-19 августа.
"Мы обсуждали предложение Зарубежнефти по инвестициям в Судан. Ранее мы предоставляли несколько нефтяных блоков для разработки, а теперь добавили еще больше в регионах с газовым и нефтяным потенциалом", – сказал представитель министерства нефти Судана аль-Тахир Абуль-Хасан.
Он сообщил, что суданское правительство намерено к октябрю передать России информацию, необходимую для изучениях этих регионов.
Как отмечается, военное правительство в Хартуме расширило двусторонние отношения с Россией, которая изо всех сил пытается укрепить политическое и экономическое сотрудничество и усилить влияние в Африке после введения против нее международных санкций за вторжение в Украину.
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