Судей ОАСК объявят в розыск в случае неявки на допрос - НАБУ

Все предыдущие вызовы судьи ОАСК проигнорировали

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что в случае неявки на допрос девяти судей Окружного админсуда Киева, подозреваемых в попытке захвата государственной власти, их объявят в розыск. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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На сайте бюро обнародованы повестки на допрос для девяти судей ОАСК, в том числе - для Павла Вовка, голове ОАСК, и его заместителя Евгения Аблова.

Все предыдущие вызовы подозреваемые в попытке захвата власти проигнорировали. "Шестеро подозреваемых это сделали пять раз, трое - шесть раз. Тем самым они нарушили ст. 42 УПК Украины, которая обязывает их прибыть к следователю по вызову", - отметили в антикоррупционном бюро.

В НАБУ также сообщили, что в случае очередной неявки подозреваемых на вызов к детективам, НАБУ будет вынуждено объявить их в розыск и "обратиться в Высший совет правосудия с ходатайством о необходимости применения мер принуждения".

Допрос Вовка назначен на 10 августа.

17 июля НАБУ сообщило об обысках и вручении подозрений главе ОАСК, его заместителю и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации . Их подозревают в создании преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела, некоторые цитаты из которых уже стали мемами в соцсетях.

Наталия Софиенко

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