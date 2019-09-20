Свадебный фотограф от Слуги народа: Планирую снимать пейзажи

Фракция Слуга народа (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутаты Слуги народа в парламенте, которые ранее не были в политике, рассказали Радио Свобода, занимаются ли они сейчас своей старой деятельностью.

Так, бывший свадебный фотограф - мажоритарщик из Запорожской области Сергей Штепа отметил, что со старой деятельностью уже не связан.

"Но я планирую, что, если у меня будет свободное время, то я могу поснимать пейзажи, потому что мне это очень нравится. Я свой комплект фототехники оставил себе", - рассказал представитель СН.

Бывший ивент-менеджер Игорь Кривошеев также уверяет, что больше заказов не получает. "Эту нишу закрывают другие ребята", - сказал он, добавив, что с учетом его новой профессии "людям сложно это представить".

Украинский борец и "слуга народа" Жан Беленюк вспомнил о своей недавней спортивной награде. "Я вчера вернулся с чемпионата мира. Выиграл золотую медаль", - сказал он.

На слова журналиста о пропущенных им 5,5 пленарных неделях, во время которых Рада приняла ряд важных законов, Беленюк ответил: "То, что я не мог голосовать за эти законопроекты, нивелируется высоким результатом для нашей страны".

В Верховной Раде текущего созыва фракция Слуги народа президента Владимира Зеленского насчитывает 254 депутата.

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