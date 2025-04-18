Сырский заявил о "некоторых успехах" в контрнаступательных действиях ВСУ возле Покровска

Покровское направление давно остается одним из самых горячих на фронте. Несмотря на массированные штурмы россиян, ВСУ освободили несколько сел

Фото: Telegram-канал Александра Сырского

Украинские военные осуществляют контратаки в районе Покровска Донецкой области, Силам обороны удалось высвободить некоторые территории. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по итогам поездки в операционную зону войск оперативно-тактической группировки "Донецк".

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"Мы продолжаем оборонную операцию, проводим контрнаступательные действия и достигаем определенных успехов. За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко", – написал он.

Сырский отметил, что на Покровском направлении украинские воины ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий противника и наносят российским оккупантам значительные потери.

Удачное, Шевченко и Котлино на карте DeepState

11 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что за месяц с 11 марта россияне на Покровском направлении совершили 1739 атак.

17 апреля "Хортица" проинформировала, что вокруг Покровска установлено более 35 000 противотанковых "зубов дракона", обустроено почти 100 kill zone и подготовлено к подрыву более 120 объектов транспортной инфраструктуры.