Сырский заявил о "некоторых успехах" в контрнаступательных действиях ВСУ возле Покровска
Украинские военные осуществляют контратаки в районе Покровска Донецкой области, Силам обороны удалось высвободить некоторые территории. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по итогам поездки в операционную зону войск оперативно-тактической группировки "Донецк".
"Мы продолжаем оборонную операцию, проводим контрнаступательные действия и достигаем определенных успехов. За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко", – написал он.
Сырский отметил, что на Покровском направлении украинские воины ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий противника и наносят российским оккупантам значительные потери.
- 11 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что за месяц с 11 марта россияне на Покровском направлении совершили 1739 атак.
- 17 апреля "Хортица" проинформировала, что вокруг Покровска установлено более 35 000 противотанковых "зубов дракона", обустроено почти 100 kill zone и подготовлено к подрыву более 120 объектов транспортной инфраструктуры.