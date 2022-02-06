Таблоид The Mirror: Британия отправила в Украину элитный спецназ для обучения ВСУ
Великобритания отправила в Украину более 100 бойцов элитного британского спецназа на фоне угрозы нового российского вторжения. Об этом сообщает британский таблоид The Mirror, ссылаясь на источники в разведке.
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"Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и обучить украинских военных. У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам", – сообщил источник таблоида.
По данным издания, в качестве военных инструкторов в Украине работают подразделения SAS, SBS, Специального разведывательного полка и Группы поддержки спецназа. Они обучают украинский спецназ тактике борьбы с боевиками, снайперской стрельбе и противодействию диверсиям.
Источник таблоида говорит, что британский спецназ смог развернуть такое количество сил в регионе, поскольку они больше не задействованы в Афганистане.
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Вчера в Киев прилетел военно-транспортный борт Королевских Военно-воздушных сил.
- Великобритания передала Украине тысячи гранатометов, в Борисполе каждый день разгружали британские самолеты. Британские армейские инструкторы начали обучать украинских военных обращаться с противотанковыми комплексами NLAW. Смотрите фото и видео украинских учений с ПТРК.
- 25 января премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова развернуть войска для защиты союзников по НАТО в Европе, если Россия вторгнется в Украину.
- Джонсон также заявил, что вторжение России в Украину, если оно произойдет, будет очень кровопролитным и может превратиться в "новую Чечню" для РФ.
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