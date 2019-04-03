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03.04.2019, 11:52

Тарута: Порошенко - абсолютное зло, задача - чтобы он не выиграл

Тарута: Порошенко - абсолютное зло, задача - чтобы он не выиграл - Фото
Сергей Тарута (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Снявшийся в пользу Тимошенко экс-кандидат считает, что стране "нужна команда профессоров-реаниматологов", но к Зеленскому относится также с опаской

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Бывший кандидат в президенты Сергей Тарута, который перед первым туром снялся с выборов в пользу Юлии Тимошенко, во втором туре призывает голосовать не за Владимира Зеленского, но "против Петра Порошенко". Об этом он заявил в эфире канала Наш Евгения Мураева.

"Безусловно, моя главная задача - чтобы Порошенко не выиграл, - начал Тарута. - Я всех буду призывать голосовать против Порошенко, потому что это абсолютное зло, это продолжение войны, это, к сожалению, разрушение и бедность нашей страны".

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Тарута говорит, что будет голосовать за Зеленского.

При этом экс-кандидат утверждает, что не может призывать к тому же людей, потому что не представляет, как шоумен справится с главными, по его мнению, задачами - "добиться мира, консолидации парламента и спасения сложного экономического спада".

"Я пока не знаю ни одной четкой программы, как и что он собирается делать... Поэтому я призываю голосовать против Порошенко <...> Зеленский пока - это реакция общества против действующей власти", - резюмировал он.

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Теги: сергей тарута, выборы, выборы-2019
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