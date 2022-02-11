Тероборона обратилась к бизнесу: призывает вместе формировать мощный резерв

Силы территориальной обороны ВСУ обратились к украинским предпринимателям – призывают вместе формировать мощный резерв, продвигать эту идею среди сотрудников, сохраняя за ними рабочие места и зарплаты. Обращение разместил в Facebook заместитель командующего Сил теробороны полковник Сергей Собко.

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Он подчеркнул, что все восемь лет войны украинский бизнес является неизменным и незаменимым партнером ВСУ, но угроза Украине тоже остается неизменной, и армия ищет способы ее сдержать.

"Как офицер Сил территориальной обороны ВСУ обращаюсь к предпринимателям с призывом к новому партнерству – формированию вместе с нами мощного резерва территориальной обороны", – заявил Собко.

Заместитель командующего Сил теробороны отметил, что в качестве резервистов предприниматели и их сотрудники могут проходить службу в военном резерве по месту жительства, и чем больше будет таких людей, тем меньше будет желание России посягать на украинскую территорию.

Он призвал предпринимателей-работодателей поддерживать сотрудников, которые решили вступать в резерв теробороны, сохранять за ними рабочие места и зарплаты, а также продвигать идею формирования резерва.

Почта заместителя командующего Сил теробороны для обратной связи: [email protected]

1 января 2022 года вступил в силу закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны.

Основой добровольческих формирований станут те, кто служил в рядах ВСУ или в других воинских формированиях и правоохранительных органах. Отказывать будут тем, у кого есть более двух судимостей или срок за тяжкое/особо тяжкое преступления.

Командующий Силами теробороны сообщил, что костяк теробороны уже сформирован, силы на 100% укомплектованы вооружением.

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Оксана Житнюк

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