The Times о Лисичанске: Украине срочно нужно оружие, а не белые флаги

Британская газета The Times опубликовала редакционную статью с призывом поддержать Украину оружием, а не подталкивать ее к миру на невыгодных условиях.

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"В последние недели отдельные голоса, в частности в американском разведывательном сообществе, начали более публично, чем раньше, говорить, что администрация Байдена должна подтолкнуть украинское правительство к переговорам с Россией на основе принципа "мир в обмен на территорию". Более правильный вывод о том, что Украине нужно больше помощи", – заявила редакция.

Публикация посвящена выходу украинских войск из Лисичанска, последнего свободного города в Луганской области. Издание называет это напоминанием о том, что одного высокого морального духа Украине недостаточно. Вооруженным силам Украины сложно справляться с российской огневой мощью без масштабной поддержки Запада.

"Украина полностью зависит от щедрости иностранных правительств в предоставлении высококачественного вооружения. Поставки от этих союзников неравномерны и, по словам украинцев, часто слишком медленны. Неудивительно, что сейчас Украине с трудом удается, по крайней мере на некоторых направлениях, сдерживать продвижение России", – говорится в публикации.

Когда ВСУ поддерживают должным образом, их способность останавливать российское наступление чрезвычайна, пишет The Times.

"Это будет долгая война, и союзники Украины не должны питать иллюзии, что отвоевать утраченные позиции будет легко. Но украинцы не хотят – и не надо их заставлять – искать мир с позиции слабости. Им немедленно нужно оружие, а не белые флаги", – заявила газета.

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина вернет Лисичанск благодаря тактике и современному оружию.

Андрей Водяный

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