Три нардепа будут участовать в праймериз Слуги народа на кандидата в мэры Киева

Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

Нардепы Александр Дубинский, Александр Качура и Александр Ткаченко заявили, что будут участвовать в праймериз Слуги народа, которые определят кандидата от партии в мэры Киева.

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Дубинский опубликовал видеообращение, где сообщил о намерении стать мэром Киева, в YouTube, а Ткаченко – в Facebook. Качура рассказал об этом журналисту LIGA.net.

Еще один нардеп Слуги народа Николай Тищенко 21 мая заявил в эфире канала Украина 24 заявил, что "если Зеленский доверит ему представлять интересы его команды в Киеве", то он уверен, что выиграет выборы. В то же время об участии в праймериз Тищенко еще официально не сообщал.

В конце мая нардепы Слуги народа обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести праймериз - внутрипартийные выборы среди кандидатов на должности мэров украинских городов.

Ранее об участии в выборах в мэры Киева заявил действующий мэр столицы Виталий Кличко.

Главный санврач Виктор Ляшко, которого в СМИ также называют одним из возможных кандидатов в мэры Киева, назвал эту идею "интересной", но о решении участвовать в электоральной гонке не заявлял.