Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Три нардепа будут участовать в праймериз Слуги народа на кандидата в мэры Киева

Три нардепа будут участовать в праймериз Слуги народа на кандидата в мэры Киева - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)
01.06.2020, 09:53

О намерении стать кандидатами в мэры Киева заявили нардепы Слуги народа Дубинский, Качура и Ткаченко

Нардепы Александр Дубинский, Александр Качура и Александр Ткаченко заявили, что будут участвовать в праймериз Слуги народа, которые определят кандидата от партии в мэры Киева.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дубинский опубликовал видеообращение, где сообщил о намерении стать мэром Киева, в YouTube, а Ткаченко – в Facebook. Качура рассказал об этом журналисту LIGA.net.

Еще один нардеп Слуги народа Николай Тищенко 21 мая заявил в эфире канала Украина 24 заявил, что "если Зеленский доверит ему представлять интересы его команды в Киеве", то он уверен, что выиграет выборы. В то же время об участии в праймериз Тищенко еще официально не сообщал.

  • В конце мая нардепы Слуги народа обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести праймериз - внутрипартийные выборы среди кандидатов на должности мэров украинских городов.
  • Ранее об участии в выборах в мэры Киева заявил действующий мэр столицы Виталий Кличко.
  • Главный санврач Виктор Ляшко, которого в СМИ также называют одним из возможных кандидатов в мэры Киева, назвал эту идею "интересной", но о решении участвовать в электоральной гонке не заявлял.

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
Слуга народа Николай Тищенко киев выборы мэр александр ткаченко александр дубинский александр качура праймериз
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 