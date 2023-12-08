Три страны ЕС тормозят получение Украиной средств из замороженных активов РФ – Reuters

Украина и ЕС (Фото: EPA)

Агентство Reuters со ссылкой на должностных лиц ЕС и дипломатические источники сообщило, что на следующей неделе Европейская комиссия должна одобрить юридическое предложение по использованию доходов от российских активов, замороженных по санкциям в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. В то же время, несколько стран тормозят быстрое получение этих средств Украиной.

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По данным собеседников, ожидается, что законопроект будет принят 12 декабря, за два дня до окончательного саммита 27 лидеров стран ЕС.

Однако, по данным агентства, Украине не стоит ждать мгновенных хороших новостей о получении средств от замороженных российских активов из-за сомнений трех ключевых стран – Бельгии, Германии и Франции.

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ЕС заявляет, что заморозил российские активы на сумму около 21,5 млрд евро и что еще 300 млрд евро средств российского центрального банка обездвижены в ЕС и G7. Около 125 млрд евро из этой суммы находятся у бельгийской компании Euroclear.

По данным агентства, предложение Еврокомиссии на следующей неделе будет направлено на введение стандартных правил обращения с этими активами во всех странах ЕС. Для ее принятия необходима единодушная поддержка 27 стран-членов ЕС.

По словам собеседников, данное предложение уточнит юридические обязательства привлеченных учреждений.

Чиновники заявили, ссылаясь на судебные риски, управленческие вопросы и критику Европейского центрального банка, что это предложение не будет содержать прямого предложения перечислить новые поступления от этих активов в бюджет ЕС.

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По данным журналистов, ожидается, что лидеры ЕС не дадут окончательного одобрения этого предложения на саммите, но, возможно, поручат своим правительствам больше поработать над ним.

"Группа стран-членов все еще испытывает юридические беспокойства", – сказал высокопоставленный дипломат ЕС, добавив, что перевод средств в центральную казну ЕС "не есть чем-то, что может произойти в ближайшем будущем".

28 октября 2023 года лидеры стран ЕС во время саммита в Брюсселе одобрили план, предусматривающий направление миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине.

15 ноября правительство Чехии приняло решение о замораживании всех российских государственных активов.

1 декабря Швейцария заморозила принадлежащие российским гражданам и компаниям финансовые активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,81 млрд) в рамках санкций за военную агрессию против Украины.

7 декабря министр иностранных дел Британии Кэмерон заявил, что поддерживает идею использовать российские активы для восстановления Украины.

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