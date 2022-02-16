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Трухина и Кузьминых исключат из фракции Слуга народа – Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 13:12
Трухина и Кузьминых исключат из фракции Слуга народа – Арахамия - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Оскандалившихся нардепов Александра Трухина и Сергея Кузьминых исключат из фракции Слуга народа в ближайшие несколько недель. Об этом сказал в кулуарах Рады глава президентской фракции Давид Арахамия.

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"На очередном заседании фракции проголосуем за исключение Трухина и Кузьминых", – сказал он.

По словам Арахамии, подписи депутатов уже собраны, но "сейчас другие приоритеты".

"Мы это сделаем обязательно", – подчеркнул политик.

Арахамия добавил: если следующая неделя будет пленарной, то решение об исключении нардепов примут в среду. Если же пленарное заседание перенесут, то это произойдет через неделю.

СПРАВКА. Депутаты, которых исключили из фракции, могут быть внефракционными, а те, которые самостоятельно покинули фракцию, могут лишиться депутатского мандата по решению партии (если прошли в Раду по спискам).

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Яна Катасонова
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Слуга народа фракция исключение Давид Арахамия Александр Трухин сергей кузьминых
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