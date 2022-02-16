Трухина и Кузьминых исключат из фракции Слуга народа – Арахамия
Оскандалившихся нардепов Александра Трухина и Сергея Кузьминых исключат из фракции Слуга народа в ближайшие несколько недель. Об этом сказал в кулуарах Рады глава президентской фракции Давид Арахамия.
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"На очередном заседании фракции проголосуем за исключение Трухина и Кузьминых", – сказал он.
По словам Арахамии, подписи депутатов уже собраны, но "сейчас другие приоритеты".
"Мы это сделаем обязательно", – подчеркнул политик.
Арахамия добавил: если следующая неделя будет пленарной, то решение об исключении нардепов примут в среду. Если же пленарное заседание перенесут, то это произойдет через неделю.
- 1 февраля УП опубликовала видео, снятое на месте ДТП. На нем Трухин хочет уйти с места аварии, предлагает патрульным "150 000" и утверждает, что не был за рулем.
- После этого Арахамия заявил, что Трухину не место во фракции, глава СН Елена Шуляк исключила его из партии, Зеленский поддержал.
- 28 января 2022 года НАБУ заявило, что разоблачило Кузьминых на получении взятки в 558 000 грн. 31 января генеральный прокурор подписала подозрение нардепу.
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