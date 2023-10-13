ЦАХАЛ обнаружил у террористов ХАМАС оружие из Северной Кореи. Пхеньян называет это "ложью"

Армия обороны Израиля обнаружила у террористов ХАМАС оружие, вероятно, северокорейского производства. Об этом сообщает американское издание NK News, которое пишет о новостях из Северной Кореи, а также пресс-служба ЦАХАЛ.

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На фотографиях, опубликованных 11 октября на странице пресс-службы ЦАХАЛ в социальных сетях, солдаты указывают на ряд ракетных снарядов, по крайней мере, один из которых, возможно, был произведен в Северной Корее.

Подобные фотографии опубликовал и военный корреспондент израильского информационного агентства Ynet.

"Северная Корея производит широкий спектр реактивных гранат для РПГ-7", – сказал Юст Олиманс, автор книги "Вооруженные силы Северной Кореи" и постоянный корреспондент NK Pro, отметив, что ее вариант F-7 можно найти в нескольких ближневосточных странах с "бывшими связями с КНДР".

"Экспортируемые ракеты часто замечают с характерной красной полосой, обозначающей боеголовку", – сказал он, указывая на ее присутствие на фотографиях, опубликованных спикером ЦАХАЛ и журналистом YNet.

Северная Корея традиционно опровергла эти утверждения, назвав "ложью Запада".

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале операции "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны, а 9 октября ЦАХАЛ начало полную блокаду сектора Газа.

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