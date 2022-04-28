UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Цирк Оруэлла". Россия готовит лживый "пресс-тур" в Мариуполь – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 06:59
Мариуполь (фото - ЕРА)

Россия готовит пропагандистский пресс-тур в блокадный Мариуполь, к нем привлекут актеров с фейковыми историями. Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У пропаганды России нет дна. В стране убита свобода слова, но МО готовит "пресс-тур" для западных СМИ в Мариуполе. На самом деле – лживый спектакль", – написал Подоляк.

По его словам, участников пресс-тура будут везти через Ростов, а по дороге подсаживать актеров, которые будут рассказывать о якобы "зверствах украинской армии".

"Кто-то еще ведется на этот цирк Оруэлла?" – добавил Подоляк.

СПРАВКА. Джордж Оруэлл – автор антиутопий о тоталитарных режимах. Самые известные его работы – роман "1984" и повесть "Скотный двор".

Читайте также статью: "Нам тяжело, но даем отпор". Устоит ли Мариуполь под натиском РФ: все возможные сценарии

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пропаганда мариуполь минобороны рф пресс-тур михаил подоляк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 