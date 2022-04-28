"Цирк Оруэлла". Россия готовит лживый "пресс-тур" в Мариуполь – Подоляк

Россия готовит пропагандистский пресс-тур в блокадный Мариуполь, к нем привлекут актеров с фейковыми историями. Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"У пропаганды России нет дна. В стране убита свобода слова, но МО готовит "пресс-тур" для западных СМИ в Мариуполе. На самом деле – лживый спектакль", – написал Подоляк.

По его словам, участников пресс-тура будут везти через Ростов, а по дороге подсаживать актеров, которые будут рассказывать о якобы "зверствах украинской армии".

"Кто-то еще ведется на этот цирк Оруэлла?" – добавил Подоляк.

СПРАВКА. Джордж Оруэлл – автор антиутопий о тоталитарных режимах. Самые известные его работы – роман "1984" и повесть "Скотный двор".

Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. По словам президента Зеленского, пока нет возможности разблокировать город военным путем.

Украинские защитники сосредоточены в районе завода Азовсталь, там же прячутся от обстрелов сотни мирных жителей.

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Марк Сировой

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