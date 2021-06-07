У Байдена отказались приглашать Зеленского в Вашингтон после скандала с Нафтогазом – Axios

После скандала со сменой руководства НАК Нафтогаз Белый дом отказался приглашать в Вашингтон президента Владимира Зеленского перед встречей лидеров США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник в администрации президента США.

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По данным источника издания, Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным.

Однако там отказались развивать идею встречи "после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании Нафтогаз", добавил источник.

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Как пишет издание, этот шаг вызвал обеспокоенность в администрации Байдена, что Зеленский "делает шаг назад в усилиях по борьбе с коррупцией".

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Марк Сировой

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