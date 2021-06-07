У Байдена отказались приглашать Зеленского в Вашингтон после скандала с Нафтогазом – Axios
После скандала со сменой руководства НАК Нафтогаз Белый дом отказался приглашать в Вашингтон президента Владимира Зеленского перед встречей лидеров США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник в администрации президента США.
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По данным источника издания, Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным.
Однако там отказались развивать идею встречи "после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании Нафтогаз", добавил источник.
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Как пишет издание, этот шаг вызвал обеспокоенность в администрации Байдена, что Зеленский "делает шаг назад в усилиях по борьбе с коррупцией".
- 28 апреля Кабмин распустил набсовет, уволил главу правления Нафтогаза Андрея Коболева и назначил на его место и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко. В НАК заявили, что принятое решение – юридическая манипуляция.
- 29 апреля Европейский Союз, Госдеп США, послы G7, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация выразили обеспокоенность в связи с увольнением главы Нафтогаза и призвали украинскую власть уважать корпоративное право.
- Встреча Байдена и Путина планируется на 16 июня в Женеве. В МИД Украины заявили, что Зеленский поговорит с Байденом накануне саммита.
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