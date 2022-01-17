У Байдена пригрозили ответом России, если она стоит за кибератакой на Украину

США и партнеры дадут ответ России, если окажется, что именно она стоит за кибератакой на Украину. Об этом заявил CBS News Джейк Салливан – советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности.

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"Если выяснится, что Россия атакует Украину кибератаками, и это продолжится в предстоящий период, мы будем работать с нашими союзниками над соответствующим ответом", – сказал он.

Салливана "ничуть не удивит", если в конечном итоге в кибератаке обвинят Россию. По его словам, Белый дом несколько месяцев предупреждал, что кибератаки могут быть "частью более широких усилий по эскалации ситуации в Украине".

"Это часть их сценария. Они делали это в прошлом в других контекстах", – сказал он, добавив, что США работают с украинскими коллегами над усилением киберзащиты страны.

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В целом он отметил, что США готовы к действиям России. Если она предпримет военные шаги, то США примут меры, которые "нанесут ущерб по экономике, удар по стратегическому положению РФ в Европе и укрепят солидарность в НАТО".

Если же Россия решит идти путем дипломатии, то США готовы делать это нога в ногу с союзниками и партнерами.

В ночь на 14 января хакеры атаковали правительственные сайты Украины, в частности портал Дия.

В Минцифры заявили: доказательства указывают на причастность России. В Кремле это отрицают.

Microsoft заявила, что вредоносным ПО были заражены десятки правительственных сетей. Оно замаскировано под программу-вымогатель, но на самом деле выводит устройства из строя.

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Марк Сировой

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