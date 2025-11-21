У нас две критические недели, а кадры после этого – нардеп о встрече с Зеленским

Глава государства намекнул депутатам, что руководитель Офиса Ермак – "его глава ОП, а не фракции", сообщил собеседник LIGA.net

Владимир Зеленский и Андрей Ермак (Иллюстративное фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил во время закрытой встречи с фракцией Слуги народа, что вернется к кадровым вопросам после окончания двух критических недель международных переговоров. Об этом автору LIGA.net Марине Шашковой рассказал один из депутатов СН, который был на мероприятии.

По его словам, президент рассказал нардепам, что две ближайшие недели для него являются ключевыми в дипломатическом плане, и что он "не собирается предавать Украину".

Глава государства подчеркнул, что впереди у него интенсивные переговоры с международными партнерами, включая запланированный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщил собеседник.

"Он [Зеленский] сказал, что у него сейчас критические две недели международных договоренностей. Что будут и разговоры, и встречи везде", – рассказал нардеп.

В то же время президент не конкретизировал вопрос условий или "28 пунктов" мирного плана, которые могли бы обсуждаться на переговорах, отметил избранник.

"Мы же не знаем, какие там пункты. Это только его уровень", – добавил собеседник.

Также на встрече речь шла о кадровых решениях. По словам нардепа, глава государства заявил, что вернется к этому вопросу после завершения дипломатического цикла.

Однако президент не озвучил конкретики. Нардеп рассказал: "Он и не опровергал, и не подтверждал возможных решений. Сказал лишь, что кадровые вопросы – после международки".

Собеседник добавил: Зеленский намекнул депутатам, что руководитель Офиса Андрей Ермак – "его глава ОП, а не фракции".

Другой нардеп из СН также анонимно рассказал LIGA.net, что во время встречи с фракцией президент прокомментировал вопрос отставки Ермака, заявив, что кадровые изменения будут, но "возможно дальше".