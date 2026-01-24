У Польши нет $1 млрд на участие в Совете мира – есть более важные дела, сказал министр

Польский министр заявил, что считает необоснованным тратить $1 млрд на участие в международном органе

Анджей Доманьский (Фото: x.com/Domanski_Andrz)

У Польши нет средств в бюджете, чтобы оплатить $1 млрд за членство в Совете мира Дональда Трампа. Об этом заявил министр финансов и экономики страны Анджей Доманьский в интервью Rzeczpospolita.

Он отметил, что любое международное соглашение требует резолюции Совета министров Польши. На сегодня такой резолюции касательно этого совета не существует.

Кроме того, речь идет об "очень серьезных" юридических обязательствах для Польши, а они требуют детального анализа.

"И если отвечать прямо: в бюджете на это точно нет миллиарда долларов. Есть более важные задачи, которые нужно финансировать, чем участие в работе этого совета", – сказал Доманьский.

Польский министр отметил, что страна сейчас сталкивается с серьезными социальными и экономическими вызовами, поэтому использовать $1 млрд на участие в международном органе – "необоснованно и безответственно".

Bloomberg узнало, что Трамп пригласил в Совет мира почти 50 стран, но не все из них подтвердили свое участие. За постоянное членство он хочет $1 млрд.