У Польши нет $1 млрд на участие в Совете мира – есть более важные дела, сказал министр
У Польши нет средств в бюджете, чтобы оплатить $1 млрд за членство в Совете мира Дональда Трампа. Об этом заявил министр финансов и экономики страны Анджей Доманьский в интервью Rzeczpospolita.
Он отметил, что любое международное соглашение требует резолюции Совета министров Польши. На сегодня такой резолюции касательно этого совета не существует.
Кроме того, речь идет об "очень серьезных" юридических обязательствах для Польши, а они требуют детального анализа.
"И если отвечать прямо: в бюджете на это точно нет миллиарда долларов. Есть более важные задачи, которые нужно финансировать, чем участие в работе этого совета", – сказал Доманьский.
Польский министр отметил, что страна сейчас сталкивается с серьезными социальными и экономическими вызовами, поэтому использовать $1 млрд на участие в международном органе – "необоснованно и безответственно".
Bloomberg узнало, что Трамп пригласил в Совет мира почти 50 стран, но не все из них подтвердили свое участие. За постоянное членство он хочет $1 млрд.
- 19 января Bloomberg сообщало, что Франция не присоединится к Совету мира Трампа, так как туда пригласили Россию и Беларусь. А 20 января сало известно, что и Норвегия отказывается вступать в совет.
- В Германии допустили участие в Совете мира, но не в нынешнем его виде.
- 23 января Трамп отозвал приглашение премьера Канады присоединиться к Совету мира после того, как тот в Давосе выступил с критикой в его адрес.
