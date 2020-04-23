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У Путина отреагировали на нормандский саммит по видеосвязи

У Путина отреагировали на нормандский саммит по видеосвязи - Фото
Фото: depositphotos.com
23.04.2020, 14:30

В Кремле говорят, что "пока никаких набросков нет" по новой встрече в нормандском формате, включая формат видеосвязи

Планов провести саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе в формате видеосвязи нет. Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает пропагандистское российское агентство ТАСС.

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"Пока никаких набросков по этому поводу нет. Ситуация с реализацией минских договоренностей в целом и парижских договоренностей, в частности, по-прежнему оставляет желать лучшего", - отметил Песков.

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Он подчеркнул, что поэтому "в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет".

Ранее  министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявлял, что новая встреча в нормандском формате (Украина, Германия, Франция и страна-оккупант РФ) состоится на следующей неделе, предварительно 30 апреля. 

Арина Толина
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