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У России нет военного потенциала для нападения на Молдову – замгенсека НАТО

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 05:32
У России нет военного потенциала для нападения на Молдову – замгенсека НАТО - Фото
Мирча Джоанэ (Фото: EPA)

Россия пытается дестабилизировать Молдову, но у нее нет военного потенциала, чтобы высадиться в Приднестровье. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, передает Moldova 1.

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По словам Джоане, в альянсе не видят признаков, которые вызывали бы опасения относительно возможного вторжения России в Молдову.

"У Российской Федерации нет военного потенциала, а есть элементы давления, дестабилизации, заявлений и угроз Дмитрия Медведева", – заявил замгенсека НАТО.

Джоане пообещал, что НАТО продолжит играть стабилизирующую роль на региональном уровне и Молдове необязательно быть членом альянса, чтобы получить пользу от нахождения сил НАТО в юго-восточной Европе.

Читайте также: В Приднестровье мужчин агитируют подписывать контракт с российской армией – разведка

Наталия Медведева
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нато Молдова приднестровье Мирча Джоанэ
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