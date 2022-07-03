У России нет военного потенциала для нападения на Молдову – замгенсека НАТО
Россия пытается дестабилизировать Молдову, но у нее нет военного потенциала, чтобы высадиться в Приднестровье. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, передает Moldova 1.
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По словам Джоане, в альянсе не видят признаков, которые вызывали бы опасения относительно возможного вторжения России в Молдову.
"У Российской Федерации нет военного потенциала, а есть элементы давления, дестабилизации, заявлений и угроз Дмитрия Медведева", – заявил замгенсека НАТО.
Джоане пообещал, что НАТО продолжит играть стабилизирующую роль на региональном уровне и Молдове необязательно быть членом альянса, чтобы получить пользу от нахождения сил НАТО в юго-восточной Европе.
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