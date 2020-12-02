У Зеленского отреагировали на скандал с Венедиктовой и подозрением Татарову

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Подоляк заявил, что президент и ОП исповедуют "принцип невмешательства в дела правоохранительных, антикоррупционных органов" и "поддержит любые прозрачные расследования, основанные на доказанных фактах".

Он также назвал "выдумкой" информацию о совещании у президента, на котором Зеленский якобы поручил защищать Татарова , заместителя главы ОП от НАБУ. "Это неприемлемо с точки зрения закона и морали", – сказал Подоляк.

ОБНОВЛЕНО В 20:50. Сам Татаров в комментарии, который LIGA.net предоставили в ОП, назвал слухами свою причастность к преступлениям. Он считает, что их "распространяет окружение главы НАБУ", хотя ранее его имя фигурировало в материалах суда. Татаров также заявил, что его никто не планировал задерживать. И связывает "слухи" об этом со "своей публично озвученной позицией" о НАБУ.

28 ноября Татаров раскритиковал НАБУ и директора Бюро Артема Сытника. В ОП открестились от его заявлений.

Сегодня НАБУ заявило, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда. Бутусов пишет, что речь идет о Татарове.

Ранее Бутусов писал, что НАБУ якобы выписало подозрение Татарову о причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-главы Укрбуда Максима Микитася. Журналист писал, что Татаров будучи адвокатом директора Укрбуда Олега Майбороды якобы передал взятку заместителю главы экспертного центра МВД Константину Дубоносу, чтобы эксперты занизили ущерб. Дубонос же за это получил "объект недвижимости", писал Бутусов.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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