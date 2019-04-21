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21.04.2019, 15:50

У Зеленского снова не ответили о кандидатах в министры

У Зеленского снова не ответили о кандидатах в министры - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Дмитрий Разумков не назвал кандидатов и отказался комментировать, ведутся ли переговоры

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В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского снова отказались называть фамилии претендентов на должности министра обороны, министра иностранных дел и главы СБУ в случае его победы на выборах, передает корреспондент LIGA.net

"Это опасно для кандидатов - до инаугурации могут не дожить, и вообще это прерогатива президента", - сказал политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков.

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На вопрос LIGA.net, ведутся ли такие переговоры с кандидатами, ответил: "Я не вправе это комментировать... Это все-таки прерогатива президента страны".

Видео: Валерия Кондратова/LIGA.net

Как сообщалось ранее, полиция вручила Зеленскому административный протокол за то, что во время голосования во втором туре выборов в присутствии телекамер и избирателей показал бюллетень с результатами своего волеизъявления, чем нарушил закон. 

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

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Теги: Владимир Зеленский, выборы
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