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Ударная авиация ВСУ поразила пункт управления российской БТГр

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 06:25
Ударная авиация ВСУ поразила пункт управления российской БТГр - Фото
Украинский самолет Су-24 (фото - ЕРА)

Украинская ударная авиация вчера поразила пункт управления одной из батальонно-тактических групп армии РФ. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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Отмечается, что 16 мая ударная авиация ВСУ сделала более 10 самолетовылетов, в частности под огневое поражение попал пункт управления российской БТГр (одна группа включает примерно от 600 до 1000 военных).

Также подразделения зенитных ракетных войск поразили штурмовик Су-25 ВКС РФ и российскую крылатую ракету. Силы противовоздушной обороны уничтожили как минимум три вражеских беспилотника "Орлан-10".

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Марк Сировой
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