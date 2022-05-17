Ударная авиация ВСУ поразила пункт управления российской БТГр
17.05.2022, 06:25
Украинский самолет Су-24 (фото - ЕРА)
Украинская ударная авиация вчера поразила пункт управления одной из батальонно-тактических групп армии РФ. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
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Отмечается, что 16 мая ударная авиация ВСУ сделала более 10 самолетовылетов, в частности под огневое поражение попал пункт управления российской БТГр (одна группа включает примерно от 600 до 1000 военных).
Также подразделения зенитных ракетных войск поразили штурмовик Су-25 ВКС РФ и российскую крылатую ракету. Силы противовоздушной обороны уничтожили как минимум три вражеских беспилотника "Орлан-10".
- 14 мая сообщалось, что украинские военные летчики начали "заочную" подготовку по управлению западными самолетами.
- По данным Пентагона, в Украине находятся 106 российских БТГр, большая часть из них – на юге.
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