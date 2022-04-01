UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ударному вертолету Ми-28 оккупантов дали ракетой под хвост. "Танец страха" не помог: видео

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 16:15
Ударному вертолету Ми-28 оккупантов дали ракетой под хвост.
Упавший Ми-28 (иллюстративное фото с ресурса оккупантов)

Вооруженные Силы Украины ликвидировали очередную воздушную машину российских оккупантов. На видео, которое показал в Telegram журналист Роман Бочкала, ударный вертолет ВКС РФ Ми-28 разваливается в воздухе после атакующего захода на позиции сил обороны Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В начале ролика видно, что вертолеты захватчиков применили тактику, названную на этой войне "танцем страха": перед выпуском ракет они задирают "носы", чтобы повысить дальность (но не точность) стрельбы, после чего спешно ретируются, отстреливая тепловые ловушки против ПЗРК противника.

Поначалу один российский вертолет выпустил таким образом пачку неуправляемых ракет, за ним маневр повторила и будущая жертва украинского бойца с ПЗРК. При отходе, отстреляв ловушки, Ми-28 "Ночной охотник" получил снизу "под хвост" ракетой, после чего разваливается.

При аварии экипаж, как говорится в инструкции к Ми-28, "покидает машину с помощью парашютов". Шансов их использовать у оккупантов на этом видео не было.

Где и когда произошел боевой эпизод, не уточняется.

Смотрите видео: Десантник сбил два Су-34 россиян, под Черниговом ударили по колонне оккупантов

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война вертолет пзрк Ми-28
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 