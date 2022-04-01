Ударному вертолету Ми-28 оккупантов дали ракетой под хвост. "Танец страха" не помог: видео

Вооруженные Силы Украины ликвидировали очередную воздушную машину российских оккупантов. На видео, которое показал в Telegram журналист Роман Бочкала, ударный вертолет ВКС РФ Ми-28 разваливается в воздухе после атакующего захода на позиции сил обороны Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В начале ролика видно, что вертолеты захватчиков применили тактику, названную на этой войне "танцем страха": перед выпуском ракет они задирают "носы", чтобы повысить дальность (но не точность) стрельбы, после чего спешно ретируются, отстреливая тепловые ловушки против ПЗРК противника.

Поначалу один российский вертолет выпустил таким образом пачку неуправляемых ракет, за ним маневр повторила и будущая жертва украинского бойца с ПЗРК. При отходе, отстреляв ловушки, Ми-28 "Ночной охотник" получил снизу "под хвост" ракетой, после чего разваливается.

При аварии экипаж, как говорится в инструкции к Ми-28, "покидает машину с помощью парашютов". Шансов их использовать у оккупантов на этом видео не было.

Где и когда произошел боевой эпизод, не уточняется.

Смотрите видео: Десантник сбил два Су-34 россиян, под Черниговом ударили по колонне оккупантов

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.