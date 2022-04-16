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"Удары по Каховской ГЭС и Точками-У". В СНБО рассказали о трех новых фейках России

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 07:24
Каховская ГЭС (фото - Укргидроэнерго)

Россия запустила три новых фейка – о якобы попытке украинской армии нанести удар по Каховской ГЭС и подготовке обстрелов ракетами Точка-У мирных жителей. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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Фейк №1. Минобороны РФ сообщило, что якобы предотвратила попытку нанесения удара Точками-У по Каховской ГЭС, который мог привести к затоплению населенных пунктов в Херсонской области.

В ЦПД подчеркнули, что защитники Украины не рушат инфраструктуру, а сообщение МО РФ – фейк.

Фейк №2. Спикер войск РФ заявил, что якобы украинские военные в ближайшее время планируют ударить Точками-У по беженцам на вокзале в Лозовой.

В ЦПД напомнили, что украинская армия не обстреливает мирное население, а это сообщение российского представителя – фейк.

Фейк №3. МО РФ утверждает, что якобы для имитации удара с оккупированных Россией территорий будут запущены Точки-У со стороны Старомихайловки Донецкой области.

В ЦПД заявили, что это утверждение – фейк.

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Марк Сировой
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