Угроза России. Великобритания отзывает из Украины часть сотрудников посольства

Из-за угрозы нового вторжения России Великобритания отзывает часть сотрудников посольства в Киеве. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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"Некоторые сотрудники посольства и члены их семей отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России", – говорится в сообщении.

При этом там заверили: посольство остается открытым и будет продолжать выполнять важную работу, в том числе оказывать консульскую помощь и поддержку гражданам Великобритании в Украине.

Ранее сегодня о начале частичной эвакуации из посольства в Киеве заявили США. В Министерстве иностранных дел Украины считают это решение "поспешным и проявлением чрезмерной предосторожности".

Европейский Союз пока не намерен эвакуировать своих дипломатов. Также посол Эстонии отдельно заявил, что посольство этой страны не планируют эвакуировать, а цель России – запугивание.

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Марк Сировой

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