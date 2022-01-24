UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Угроза России. Великобритания отзывает из Украины часть сотрудников посольства

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 10:36
Угроза России. Великобритания отзывает из Украины часть сотрудников посольства - Фото
Посол Великобритании Мелинда Симмонс (фото - пресс-служба Офиса президента)

Из-за угрозы нового вторжения России Великобритания отзывает часть сотрудников посольства в Киеве. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Некоторые сотрудники посольства и члены их семей отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России", – говорится в сообщении.

При этом там заверили: посольство остается открытым и будет продолжать выполнять важную работу, в том числе оказывать консульскую помощь и поддержку гражданам Великобритании в Украине.

Ранее сегодня о начале частичной эвакуации из посольства в Киеве заявили США. В Министерстве иностранных дел Украины считают это решение "поспешным и проявлением чрезмерной предосторожности".

Европейский Союз пока не намерен эвакуировать своих дипломатов. Также посол Эстонии отдельно заявил, что посольство этой страны не планируют эвакуировать, а цель России – запугивание.

Угроза России. Великобритания отзывает из Украины часть сотрудников посольства

Читайте также: США не исключают "военных контрмер" против России в случае вторжения в Украину

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
эвакуация дипломаты вторжение посольство Великобритании войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 