Угроза России. Великобритания отзывает из Украины часть сотрудников посольства
Из-за угрозы нового вторжения России Великобритания отзывает часть сотрудников посольства в Киеве. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
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"Некоторые сотрудники посольства и члены их семей отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России", – говорится в сообщении.
При этом там заверили: посольство остается открытым и будет продолжать выполнять важную работу, в том числе оказывать консульскую помощь и поддержку гражданам Великобритании в Украине.
Ранее сегодня о начале частичной эвакуации из посольства в Киеве заявили США. В Министерстве иностранных дел Украины считают это решение "поспешным и проявлением чрезмерной предосторожности".
Европейский Союз пока не намерен эвакуировать своих дипломатов. Также посол Эстонии отдельно заявил, что посольство этой страны не планируют эвакуировать, а цель России – запугивание.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- 21 января госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На этой неделе США должны предоставить письменный ответ на требования РФ, после чего главы дипломатий должны встретиться вновь.
- США и Великобритания начали активно поставлять Украине оружие.
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