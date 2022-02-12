Угроза вторжения России. Какие страны призвали своих граждан выехать из Украины: список
12.02.2022, 14:07
Фото: depositphotos.com
На фоне непрекращающегося наращивания российских войск на украинской границе и угрозы вторжения все больше стран рекомендуют своим гражданам выехать из Украины.
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Уровень срочности и тон рекомендаций покинуть Украину от страны к стране различаются, но тем не менее такие призывы звучат все от большего количества государств.
Список стран, которые призвали своих граждан выехать из Украины (в алфавитном порядке):
Австралия
Бельгия
Великобритания
Израиль
Канада
Кувейт
Латвия
Литва
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Северная Македония
США
Эстония Финляндия
Черногория
Южная Корея
Япония.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину. Россия заверяет, что ничего такого не планирует. Запад грозит ей разрушительными санкциями.
- Вчера представитель Белого дома заявил, что российская армия может в любой момент пересечь украинскую границу и призвал американцев немедленно покинуть Украину.
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