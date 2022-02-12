Угроза вторжения России. Какие страны призвали своих граждан выехать из Украины: список

На фоне непрекращающегося наращивания российских войск на украинской границе и угрозы вторжения все больше стран рекомендуют своим гражданам выехать из Украины.

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Уровень срочности и тон рекомендаций покинуть Украину от страны к стране различаются, но тем не менее такие призывы звучат все от большего количества государств.

Список стран, которые призвали своих граждан выехать из Украины (в алфавитном порядке): Австралия Бельгия Великобритания Израиль Канада Кувейт Латвия Литва Нидерланды Новая Зеландия Норвегия Северная Македония США Эстония Финляндия Черногория Южная Корея Япония.

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Наталия Медведева

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