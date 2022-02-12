UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Угроза вторжения России. Какие страны призвали своих граждан выехать из Украины: список

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2022, 14:07
Угроза вторжения России. Какие страны призвали своих граждан выехать из Украины: список - Фото
Фото: depositphotos.com

На фоне непрекращающегося наращивания российских войск на украинской границе и угрозы вторжения все больше стран рекомендуют своим гражданам выехать из Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Уровень срочности и тон рекомендаций покинуть Украину от страны к стране различаются, но тем не менее такие призывы звучат все от большего количества государств.

Список стран, которые призвали своих граждан выехать из Украины (в алфавитном порядке):

Австралия

Бельгия

Великобритания

Израиль

Канада

Кувейт

Латвия

Литва

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

Северная Македония

США

Эстония Финляндия

Черногория

Южная Корея

Япония.

Читайте также: Важно сохранять спокойствие. Украина в сильной позиции: армия готова, Запад помогает – МИД

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
эвакуация вторжение война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 