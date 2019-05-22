Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.05.2019, 15:01

Указ о назначении Данилюка уже подписан - замглавы АП

Указ о назначении Данилюка уже подписан - замглавы АП - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам Руслана Рябошапки, указ о назначении будет опубликован в самое ближайшее время

Реклама
Реклама

Президент Владимир Зеленский решил назначить экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Об этом замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил корреспонденту LIGA.net.

"Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан", - сказал он.

Реклама

По словам Рябошапки, указ о назначении будет опубликован в самое ближайшее время. Возможно даже до конца сегодняшнего дня.

Вчера Зеленский сделал ряд назначений на должности советников президента и заместителей главы Администрации президента Андрея Богдана

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Александр Данилюк, указ, назначение, снбо
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 