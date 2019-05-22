Указ о назначении Данилюка уже подписан - замглавы АП

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский решил назначить экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Об этом замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил корреспонденту LIGA.net.

"Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан", - сказал он.

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По словам Рябошапки, указ о назначении будет опубликован в самое ближайшее время. Возможно даже до конца сегодняшнего дня.

Вчера Зеленский сделал ряд назначений на должности советников президента и заместителей главы Администрации президента Андрея Богдана.