Украина денонсировала договора с Беларусью в сфере образования и науки

Украина денонсировала три международных договора в сфере образования и науки с Беларусью. Сообщение об этом опубликовало министерство образования.

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Соглашения денонсированы "в связи с поддержкой Беларусью беспрецедентной, открытой и широкомасштабной войны России против Украины".

В частности, денонсированы соглашения о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях, о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров, а также договор о сотрудничестве в области науки и технологий.

Соглашения действовали на протяжении более чем 20 лет.

Сергей Бережной

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