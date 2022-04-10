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Украина денонсировала договора с Беларусью в сфере образования и науки

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 17:48
Украина денонсировала договора с Беларусью в сфере образования и науки - Фото
Иллюстративное фото (Фото - Минобразования)

Украина денонсировала три международных договора в сфере образования и науки с Беларусью. Сообщение об этом опубликовало министерство образования. 

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Соглашения денонсированы "в связи с поддержкой Беларусью беспрецедентной, открытой и широкомасштабной войны России против Украины".

В частности, денонсированы соглашения о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях, о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров, а также договор о сотрудничестве в области науки и технологий.

Соглашения действовали на протяжении более чем 20 лет.

Сергей Бережной
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беларусь денонсация соглашений
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