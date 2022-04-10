Украина денонсировала договора с Беларусью в сфере образования и науки
10.04.2022, 17:48
Иллюстративное фото (Фото - Минобразования)
Украина денонсировала три международных договора в сфере образования и науки с Беларусью. Сообщение об этом опубликовало министерство образования.
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Соглашения денонсированы "в связи с поддержкой Беларусью беспрецедентной, открытой и широкомасштабной войны России против Украины".
В частности, денонсированы соглашения о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях, о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров, а также договор о сотрудничестве в области науки и технологий.
Соглашения действовали на протяжении более чем 20 лет.
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