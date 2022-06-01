Украина и Польша создадут совместное предприятие по производству оружия и военной техники

Украина и Польша создадут совместную комиссию, которая подготовит рекомендации по созданию украинско-польского совместного предприятия по производству оружия и военной техники. СП выведет оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создать современные виды оборонительного вооружения, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам межправительственных консультаций с участием Президента Украины Владимира Зеленского и премьера Польши Матеуша Моравецкого.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Созданная комиссия займется налаживанием кооперации между польскими и украинскими компаниями, включая оборонные.

По результатам межправительственных консультаций подписан также меморандум о необходимости увеличения трансграничной торговли электроэнергией и восстановлении линии электропередач Хмельницкая АЭС –Жешув.

Также Польша поможет в вопросе развития украинских громад как неотъемлемой составляющей плана восстановления.

29 мая Президент Польши Анджей Дуда официально подтвердил, что страна готова стать гарантом безопасности Украины.

30 мая Польша предложила дать Украине статус наблюдателя в Международном энергетическом агентстве.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.