UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина и Польша создадут совместное предприятие по производству оружия и военной техники

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 20:12
Украина и Польша создадут совместное предприятие по производству оружия и военной техники - Фото
Фото: Денис Шмигаль/Facebook

Украина и Польша создадут совместную комиссию, которая подготовит рекомендации по созданию украинско-польского совместного предприятия по производству оружия и военной техники. СП выведет оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создать современные виды оборонительного вооружения, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам межправительственных консультаций с участием Президента Украины Владимира Зеленского и премьера Польши Матеуша Моравецкого

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Созданная комиссия займется налаживанием кооперации между польскими и украинскими компаниями, включая оборонные. 

По результатам межправительственных консультаций подписан также меморандум о необходимости увеличения трансграничной торговли электроэнергией и восстановлении линии электропередач Хмельницкая АЭС –Жешув. 

Также Польша поможет в вопросе развития украинских громад как неотъемлемой составляющей плана восстановления. 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
польша оружие военная техника Денис Шмыгаль совместные предприятия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 