Украина и Польша создадут совместное предприятие по производству оружия и военной техники
Украина и Польша создадут совместную комиссию, которая подготовит рекомендации по созданию украинско-польского совместного предприятия по производству оружия и военной техники. СП выведет оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создать современные виды оборонительного вооружения, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам межправительственных консультаций с участием Президента Украины Владимира Зеленского и премьера Польши Матеуша Моравецкого.
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Созданная комиссия займется налаживанием кооперации между польскими и украинскими компаниями, включая оборонные.
По результатам межправительственных консультаций подписан также меморандум о необходимости увеличения трансграничной торговли электроэнергией и восстановлении линии электропередач Хмельницкая АЭС –Жешув.
Также Польша поможет в вопросе развития украинских громад как неотъемлемой составляющей плана восстановления.
- 29 мая Президент Польши Анджей Дуда официально подтвердил, что страна готова стать гарантом безопасности Украины.
- 30 мая Польша предложила дать Украине статус наблюдателя в Международном энергетическом агентстве.
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