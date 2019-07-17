Украина и Северная Македония договорились о безвизовом режиме

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Кабинет министров Украины и правительством Республики Северная Македония 12 июля подписали соглашение о введении безвизового режима между странами. Об этом департамент консульской службы Министерства иностранных дел сообщает в Facebook.

"Соглашением предусмотрено введение безвизового режима взаимных поездок граждан для краткосрочного (до 90 дней в течение 180 дней) пребывания по действительным биометрическим проездным документам", - уточняет департамент МИДа.

Соглашение также отменяет долгосрочные визы для трудоустройства, обучения, воссоединения семьи или иммиграции и вводит бесплатное оформление других категорий долгосрочных виз.



