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Украина кровью подписала членство в ЕС, мы обязаны его дать – топ-группа Европарламента

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 12:10
Украина кровью подписала членство в ЕС, мы обязаны его дать – топ-группа Европарламента - Фото
Европарламент (Фото: Patrick Seeger/EPA)

Европейский Союз должен немедленно дать Украине статус кандидата в члены ЕС, ведь она расписалась за членство кровью. Об этом говорится в Twitter Европейской народной партии – крупнейшей группы Европарламента.

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"ЕС должен сейчас предоставить Украине политическую защиту. Это включает в себя немедленный статус кандидата. Украина своей кровью подписала членство в ЕС – предоставить его – наша обязанность перед убитыми украинцами", – говорится в сообщении.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас сказал в эфире Sky News, что путь Украины в ЕС начался – и это происходит с беспрецедентной скоростью: процессы, которые обычно занимают около двух лет, будут длиться около трех месяцев.

По словам Маасикаса, это касается первой оценки Еврокомиссией соответствия Украины двум основным критериям членства в ЕС – работающей демократии и рыночной экономики. Он предполагает, что больше по этой теме можно будет услышать уже в июне.   

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Марк Сировой
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европарламент Европейская народная партия ЕС членство ЕНП
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