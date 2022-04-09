UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне – Стефанишина

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 13:36
Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне – Стефанишина - Фото
Ольга Стефанишина ( Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне. Об этом она сообщила в Twitter в субботу. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Украина получила анкету для членства в ЕС. Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы действовать быстро. Ожидаем получения статуса кандидата в июне", – написала Стефанишина.

Скріншот
Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в ЕС Владимир Зеленский ольга стефанишина
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 