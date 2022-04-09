Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне – Стефанишина

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне. Об этом она сообщила в Twitter в субботу.

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"Украина получила анкету для членства в ЕС. Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы действовать быстро. Ожидаем получения статуса кандидата в июне", – написала Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что статус кандидата является частью "нашего выздоровления и победы над российским агрессором, который хочет изменить демократический курс Украины". Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении вечером 8 апреля отметил, что ответы на опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС будут готовы в течение недели. После этого Еврокомиссия должна будет подготовить свое заключение, за которым последуют решения государств-членов и переговоры о вступлении. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу официально передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Поддержка вступления в Евросоюз среди граждан Украины находится на абсолютном максимуме за все годы исследований. В первые дни войны она выросла с 68% до 86%, а к концу марта вышла на показатель уже 91%. Читайте также: Заявку Украины на вступление в Евросоюз рассмотрят летом – Урсула фон дер Ляйен

Наталия Фреик

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