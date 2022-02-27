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Украина направляет в Гаагу обвинения в военных преступлениях России – посол в США

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 00:12
Украина направляет в Гаагу обвинения в военных преступлениях России – посол в США - Фото
Оксана Маркарова (Фото: Facebook Маркаровой)

Правительство Украины подает на Россию в Международный уголовный суд в Гааге за военные преступления. Об этом сообщает NBC News.

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Как отмечается, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что страна направляет в Гаагу обвинения в военных преступлениях России.

Маркарова сказала на брифинге, что российские оккупанты обстреляли в Украине детские сады и детские дома, среди украинских детей есть убитые и раненые.

"Мы все это собираем, мы все это записали, мы все это сохранили, – сказала она. – И мы немедленно передадим это в Гаагу. Ответственность за эти действия неизбежна".

  • За три дня российского вторжения в Украину погибли более 210 мирных жителей, из них шестеро детей. Ранены или пострадали более 1100 человек, из них более 100 детей.

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Наталия Медведева
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война гаага Оксана Маркарова
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