Украина направляет в Гаагу обвинения в военных преступлениях России – посол в США
27.02.2022, 00:12
Оксана Маркарова (Фото: Facebook Маркаровой)
Правительство Украины подает на Россию в Международный уголовный суд в Гааге за военные преступления. Об этом сообщает NBC News.
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Как отмечается, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что страна направляет в Гаагу обвинения в военных преступлениях России.
Маркарова сказала на брифинге, что российские оккупанты обстреляли в Украине детские сады и детские дома, среди украинских детей есть убитые и раненые.
"Мы все это собираем, мы все это записали, мы все это сохранили, – сказала она. – И мы немедленно передадим это в Гаагу. Ответственность за эти действия неизбежна".
- За три дня российского вторжения в Украину погибли более 210 мирных жителей, из них шестеро детей. Ранены или пострадали более 1100 человек, из них более 100 детей.
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