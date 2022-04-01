Украина не отвечает за катастрофы, которые происходят на территории РФ – Минобороны

Министерство обороны Украины не намерено комментировать звучащие в России утверждения, что пожар на топливной базе в российском Белгороде вызван атакой ВСУ. Об этом сказал на брифинге представитель Минобороны Александр Мотузяник.

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В ответ на просьбу журналиста прокомментировать российские сообщения о причинах пожара в Белгороде, Мотузяник ответил, что украинское государство осуществляет отражение вооруженной российской агрессии на территории Украины, но "это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, за все катастрофы и все события, что происходят на территории РФ".

Он добавил, что такие обвинения звучат не впервые, и что он не будет ни подтверждать эту информацию, ни опровергать ее.

Сегодня в российском Белгороде произошел пожар на нефтебазе. Губернатор Белгородской области заявил, что пожар произошел якобы вследствие "авиаудара с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Сергей Бережной

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