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Боевики готовят эвакуацию жителей оккупированного Донбасса – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 23:24
Боевики готовят эвакуацию жителей оккупированного Донбасса – Залужный - Фото
Валерий Залужный (Фото: пресс-служба Офиса президента)

В некоторых населенных пунктах на временно оккупированных территорий, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением. В связи с этим главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявляет, что Украина не планирует никаких наступательных операций. Соответствующее заявление опубликовано на странице главнокомандующего в Facebook.

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"Официально сообщаем: Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер", – говорится в заявлении.

Залужный отметил, что ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация.

"Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией", – заявил главнокомандующий ВСУ.

Украинская сторона информирует международные организации о подготовке таких провокаций.

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе обратилась к координатору ТКГ от ОБСЕ по поводу безотлагательного созыва внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности, а после этого – заседания ТКГ по вопросам нарушений режима прекращения огня, которые фиксировались в течение 17 февраля.

Боевики готовят эвакуацию жителей оккупированного Донбасса – Залужный
  • Сегодня боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Станица Луганская. Под обстрел попало здание детского сада, в результате чего, по предварительным данным, трое гражданских получили контузии. Дети, которые в момент обстрела находились в здании, не пострадали.
  • Президент Владимир Зеленский назвал обстрел "большой провокацией".
  • Украина в ответ на лживые заявления российских пропагандистов об обстреле Станицы Луганской оперативно организовала поездку на место событий 24 иностранных журналистов, чтобы они могли увидеть все своими глазами. 
  • Кремлевские пропагандисты начали путаться в своем вранье об обстреле детского сада в Станице Луганской. Одни и те же СМИ сообщают одновременно о якобы обстреле объекта украинскими силами и якобы инсценировке ими этого обстрела.
Вадим Ребрина
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Донбасс ЗСУ Валерий Залужный
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