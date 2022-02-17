Боевики готовят эвакуацию жителей оккупированного Донбасса – Залужный

В некоторых населенных пунктах на временно оккупированных территорий, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением. В связи с этим главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявляет, что Украина не планирует никаких наступательных операций. Соответствующее заявление опубликовано на странице главнокомандующего в Facebook.

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"Официально сообщаем: Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер", – говорится в заявлении.

Залужный отметил, что ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация.

"Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией", – заявил главнокомандующий ВСУ.

Украинская сторона информирует международные организации о подготовке таких провокаций.

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе обратилась к координатору ТКГ от ОБСЕ по поводу безотлагательного созыва внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности, а после этого – заседания ТКГ по вопросам нарушений режима прекращения огня, которые фиксировались в течение 17 февраля.

Сегодня боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Станица Луганская. Под обстрел попало здание детского сада, в результате чего, по предварительным данным, трое гражданских получили контузии. Дети, которые в момент обстрела находились в здании, не пострадали.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел "большой провокацией".

Украина в ответ на лживые заявления российских пропагандистов об обстреле Станицы Луганской оперативно организовала поездку на место событий 24 иностранных журналистов, чтобы они могли увидеть все своими глазами.

Кремлевские пропагандисты начали путаться в своем вранье об обстреле детского сада в Станице Луганской. Одни и те же СМИ сообщают одновременно о якобы обстреле объекта украинскими силами и якобы инсценировке ими этого обстрела.

Вадим Ребрина

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