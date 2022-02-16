Украина обратилась в ООН из-за решения нелегитимной Госдумы России по Донбассу

Украина обратилась в ООН из-за обращения нелегитимной Госдумы РФ к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республиками подконтрольные террористам районы на Донбассе. Об этом заявил Укринформу глава представительства в ООН Сергей Кислица.

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Он сообщил, что направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и всем членам организации обращение, в котором призвал занять активную четкую позицию по защите принципов устава ООН, отстаиванию суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Кислица также привлек внимание к возможным последствиям такого "признания". По его словам, этот шаг будет означать сознательный выход России из минских соглашений и нанесет серьезный удар политико-дипломатическому решению конфликта.

РФ будет нести полную ответственность за разрушение договоренностей и процесса мирного урегулирования, если не займет конструктивную позицию, добавил постпред.

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При этом такое "признание" не будет иметь никаких правовых последствий, заявил Кислица. По его словам, России не удастся выдать оккупантов за независимых субъектов и скрыть свое участие как стороны конфликта на Донбассе.

По его словам, особое беспокойство вызывает то, что нынешние действия РФ повторяют алгоритм 2008 года, когда Россия признала республиками оккупированные части Грузии.

Кроме того, поддержка Путиным инициативы о признании будет иметь гораздо более разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности, добавил постпред.

Поэтому, отметил он, у РФ есть два варианта: либо идти к деэскалации и дипломатии, либо столкнуться с консолидированным ответом международного сообщества.

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Марк Сировой

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