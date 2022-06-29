Украина получила от США грант в $1,3 млрд

Украина получила от США грант в размере $1,3 млрд в рамках пакета финансирования бюджета на $7,5 млрд. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Спасибо президенту США за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и финансы приближают победу Украины. Только что получили грант $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд", – написал он.

Шмыгаль поблагодарил Всемирный банк за оперативные решения, через механизм которого осуществлен перевод.

8 июня посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что в рамках пакета в $40 млрд, подписанного американским президентом Джо Байденом 21 мая, прямая поддержка в размере $1 млрд уже прибыла, чтобы помочь Украине.

Вадим Ребрина

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