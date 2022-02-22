UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина потребовала созвать Совбез ООН из-за решения Путина по Донбассу – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 00:57
Украина потребовала созвать Совбез ООН из-за решения Путина по Донбассу – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Mads Claus Rasmussen/ЕРА)

Украина потребовала созвать заседание Совета безопасности ООН из-за решения президента РФ Путина о признании "республиками" оккупированных территорий Донбасса. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина требует созвать заседание Совбеза ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез", – написал Кулеба.

Украина потребовала созвать Совбез ООН из-за решения Путина по Донбассу – Кулеба

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что признание Россией двух "самопровозглашенных республик" на востоке Украины в качестве независимых государств нарушает Устав ООН, передает dpa.

Украина потребовала созвать Совбез ООН из-за решения Путина по Донбассу – Кулеба
  • Детально та оперативно про ситуацію LIGA.net розповідає у хроніці.

Читайте також: "Це удар". Реакція Німеччини, Британії та інших країн на рішення Путіна

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Антониу Гутерриш Донбасс дмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 