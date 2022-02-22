Украина потребовала созвать Совбез ООН из-за решения Путина по Донбассу – Кулеба

Украина потребовала созвать заседание Совета безопасности ООН из-за решения президента РФ Путина о признании "республиками" оккупированных территорий Донбасса. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина требует созвать заседание Совбеза ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез", – написал Кулеба.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что признание Россией двух "самопровозглашенных республик" на востоке Украины в качестве независимых государств нарушает Устав ООН, передает dpa.

Детально та оперативно про ситуацію LIGA.net розповідає у хроніці.

Читайте також: "Це удар". Реакція Німеччини, Британії та інших країн на рішення Путіна

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.