Украина потребовала созвать Совбез ООН из-за решения Путина по Донбассу – Кулеба
22.02.2022, 00:57
Дмитрий Кулеба (Фото: Mads Claus Rasmussen/ЕРА)
Украина потребовала созвать заседание Совета безопасности ООН из-за решения президента РФ Путина о признании "республиками" оккупированных территорий Донбасса. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Украина требует созвать заседание Совбеза ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез", – написал Кулеба.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что признание Россией двух "самопровозглашенных республик" на востоке Украины в качестве независимых государств нарушает Устав ООН, передает dpa.
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