Украина призывает партнеров разорвать дипотношения с Россией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров Украины разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом он написал в Twitter.

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"Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. Я призываю всех партнеров сделать то же самое. Продемонстрируйте этим конкретным шагом, что вы вместе с Украиной и категорически отбрасываете наиболее дерзкий со Второй мировой войны акт вооруженной агрессии в Европе", – написал Кулеба.

Сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

Украина разорвала дипотношения с РФ.

Вадим Ребрина

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