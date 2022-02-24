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Украина призывает партнеров разорвать дипотношения с Россией

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 16:33
Украина призывает партнеров разорвать дипотношения с Россией - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Mads Claus Rasmussen/ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров Украины разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом он написал в Twitter.

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"Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. Я призываю всех партнеров сделать то же самое. Продемонстрируйте этим конкретным шагом, что вы вместе с Украиной и категорически отбрасываете наиболее дерзкий со Второй мировой войны акт вооруженной агрессии в Европе", – написал Кулеба.

Вадим Ребрина
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Россия война дмитрий кулеба дипотношения
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