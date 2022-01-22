Украина просит у Германии хотя бы каски и бронежилеты — посол Мельник
Украина просит у Германии прежде всего 100 000 касок и бронежилетов для добровольцев и военнообязанных запаса, которые готовы вместе с ВСУ защищать страну в случае нового вторжения российских войск. Об этом в комментарии Handelsblatt сказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
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Вместе с тем, он отметил, что Украина продолжает надеяться на поставки оборонительного вооружения из Германии. Ввиду недавних обязательств, взятых на себя Великобританией, Канадой, Чехией и странами Балтии, Германия "больше не должна оставаться в стороне", считает Мельник.
По словам посла, Киев также надеется на помощь Германии в возобновлении переговоров в нормандском формате. "Для возобновления нормандского формата очень важно, чтобы канцлер Шольц лично агитировал за него", — пояснил Мельник.
- Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.
- 21 января WSJ сообщил, что Германия не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник неоднократно призывал Германию рассмотреть вопрос предоставления оружия Украине.
- МИД Украины выразил послу Германии глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного вооружения.
- Сегодня министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин пока не будет поставлять оружие Украине, но предоставит военный полевой госпиталь за 5,3 млн евро.
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