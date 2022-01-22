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Украина просит у Германии хотя бы каски и бронежилеты — посол Мельник

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2022, 20:43
Украина просит у Германии хотя бы каски и бронежилеты — посол Мельник - Фото
Андрей Мельник (скриншот видео Ukrinform TV, YouTube)

Украина просит у Германии прежде всего 100 000 касок и бронежилетов для добровольцев и военнообязанных запаса, которые готовы вместе с ВСУ защищать страну в случае нового вторжения российских войск. Об этом в комментарии Handelsblatt сказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

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Вместе с тем, он отметил, что Украина продолжает надеяться на поставки оборонительного вооружения из Германии. Ввиду недавних обязательств, взятых на себя Великобританией, Канадой, Чехией и странами Балтии, Германия "больше не должна оставаться в стороне", считает Мельник.

По словам посла, Киев также надеется на помощь Германии в возобновлении переговоров в нормандском формате. "Для возобновления нормандского формата очень важно, чтобы канцлер Шольц лично агитировал за него", — пояснил Мельник.

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Вадим Ребрина
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Германия оружие андрей мельник
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