Украина просит у Германии хотя бы каски и бронежилеты — посол Мельник

Украина просит у Германии прежде всего 100 000 касок и бронежилетов для добровольцев и военнообязанных запаса, которые готовы вместе с ВСУ защищать страну в случае нового вторжения российских войск. Об этом в комментарии Handelsblatt сказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

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Вместе с тем, он отметил, что Украина продолжает надеяться на поставки оборонительного вооружения из Германии. Ввиду недавних обязательств, взятых на себя Великобританией, Канадой, Чехией и странами Балтии, Германия "больше не должна оставаться в стороне", считает Мельник.

По словам посла, Киев также надеется на помощь Германии в возобновлении переговоров в нормандском формате. "Для возобновления нормандского формата очень важно, чтобы канцлер Шольц лично агитировал за него", — пояснил Мельник.

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Вадим Ребрина

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