Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание ею "независимости" временно оккупированных Россией территорий Украины. Заявление об этом опубликовал МИД.

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В заявлении сказано, что это решение Сирии рассматривается "как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права".

При этом разрыв дипломатических отношений с Сирией не будет сопровождаться разрывом консульских отношений в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года.

Украина запускает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении назвал "ничтожной историей" так называемое признание Сирией террористических организаций ДНР и ЛНР в качестве "независимых государств".

Сергей Бережной

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