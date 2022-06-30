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Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 17:38
Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией - Фото
Башар Асад, Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание ею "независимости" временно оккупированных Россией территорий Украины. Заявление об этом опубликовал МИД.

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В заявлении сказано, что это решение Сирии рассматривается "как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права".

При этом разрыв дипломатических отношений с Сирией не будет сопровождаться разрывом консульских отношений в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года.

Украина запускает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.

Сергей Бережной
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Сирия МИД Украины разрыв дипломатических отношений
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