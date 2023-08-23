Украина скоро отправит на войну свой "Ланцет" — это Перун. Комментарий вице-премьера: фото

Украина разрабатывает свою версию дрона-камикадзе "Ланцет" под названием "Перун", сейчас идет масштабирование проекта. Об этом сказано в передаче на канале Pressing.

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По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, который занимается вопросом беспилотников в правительстве, есть производители, создавшие соответствующий продукт.

"Мы сейчас занимаемся масштабированием, есть четкое видение по срокам и количеству. Сегодня "Ланцет" — это достаточно эффективное оружие. Мы анализируем статистику применения. Каждый месяц производят сотни "Ланцетов", это большая угроза", — сказал Федоров.

Он отметил, что Украина должна развивать средства радиоэлектронной борьбы, которые будут защищать от дронов каждую единицу техники на фронте.

"Война переходит в борьбу инженеров", — подчеркнул министр.

Автор канала добавил, что "украинский Ланцет" будет носить название "Перун" — его недавно презентовали на одном из мероприятий.

СПРАВКА. "Ланцеты" – один из более эффективных инструментов российских оккупантов на линии фронта: враг использует эти дроны для повреждения/уничтожения крупных целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 кг, "Ланцет-3") и легкой (5 кг, "Ланцет-1") версиях. Сбить этот БПЛА после того, как по наводке "Орлана" или другого разведдрона он уже направлен на цель, крайне сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, Ланцеты– один из более эффективных инструментов российских оккупантов на линии фронта: враг использует эти дроны для повреждения/уничтожения крупных целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 кг, "Ланцет-3") и легкой (5 кг, "Ланцет-1") версиях. Сбить этот БПЛА после того, как по наводке "Орлана" или другого разведдрона он уже направлен на цель, крайне сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, стрелковое оружие , а также зенитное вооружение вроде Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК и пр. Предполагаемая стоимость одного "Ланцета" – около $35 000.

23 июня 2023 года Евросоюз ввел санкции против российского производителя "Ланцетов".

В начале июля советник министра обороны Юрий Сак заявил на Западе, что украинским войскам срочно нужны средства борьбы с "Ланцетами".

В ГУР говорят, что РФ расширяет производство "Ланцетов", но роспропаганда преувеличивает количество.

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