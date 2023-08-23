Украина скоро отправит на войну свой "Ланцет" — это Перун. Комментарий вице-премьера: фото
Украина разрабатывает свою версию дрона-камикадзе "Ланцет" под названием "Перун", сейчас идет масштабирование проекта. Об этом сказано в передаче на канале Pressing.
По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, который занимается вопросом беспилотников в правительстве, есть производители, создавшие соответствующий продукт.
"Мы сейчас занимаемся масштабированием, есть четкое видение по срокам и количеству. Сегодня "Ланцет" — это достаточно эффективное оружие. Мы анализируем статистику применения. Каждый месяц производят сотни "Ланцетов", это большая угроза", — сказал Федоров.
Он отметил, что Украина должна развивать средства радиоэлектронной борьбы, которые будут защищать от дронов каждую единицу техники на фронте.
"Война переходит в борьбу инженеров", — подчеркнул министр.
Автор канала добавил, что "украинский Ланцет" будет носить название "Перун" — его недавно презентовали на одном из мероприятий.
- 23 июня 2023 года Евросоюз ввел санкции против российского производителя "Ланцетов".
- В начале июля советник министра обороны Юрий Сак заявил на Западе, что украинским войскам срочно нужны средства борьбы с "Ланцетами".
- В ГУР говорят, что РФ расширяет производство "Ланцетов", но роспропаганда преувеличивает количество.
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