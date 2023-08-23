UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина скоро отправит на войну свой "Ланцет" — это Перун. Комментарий вице-премьера: фото

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 10:32
Украина скоро отправит на войну свой
Дрон-камикадзе "Ланцет" (Фото: скриншот с видео)

Украина разрабатывает свою версию дрона-камикадзе "Ланцет" под названием "Перун", сейчас идет масштабирование проекта. Об этом сказано в передаче на канале Pressing.

По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, который занимается вопросом беспилотников в правительстве, есть производители, создавшие соответствующий продукт. 

"Мы сейчас занимаемся масштабированием, есть четкое видение по срокам и количеству. Сегодня "Ланцет" — это достаточно эффективное оружие. Мы анализируем статистику применения. Каждый месяц производят сотни "Ланцетов", это большая угроза", — сказал Федоров.

Он отметил, что Украина должна развивать средства радиоэлектронной борьбы, которые будут защищать от дронов каждую единицу техники на фронте. 

"Война переходит в борьбу инженеров", — подчеркнул министр.

Автор канала добавил, что "украинский Ланцет" будет носить название "Перун" — его недавно презентовали на одном из мероприятий. 

Проект украинского ''Ланцета'' под названием ''Перун'' (Фото: скриншот с видео Pressing)

Проект украинского ''Ланцета'' под названием ''Перун'' (Фото: скриншот с видео Pressing)

СПРАВКА. "Ланцеты" – один из более эффективных инструментов российских оккупантов на линии фронта: враг использует эти дроны для повреждения/уничтожения крупных целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 кг, "Ланцет-3") и легкой (5 кг, "Ланцет-1") версиях. Сбить этот БПЛА после того, как по наводке "Орлана" или другого разведдрона он уже направлен на цель, крайне сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, стрелковое оружие, а также зенитное вооружение вроде Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК и пр. Предполагаемая стоимость одного "Ланцета" – около $35 000. 

Читайте также: Российские дроны "Ланцет" летают на чешских двигателях. Производитель признал проблему – фото

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапотерирэбМихаил Федоровдроны-камикадзеланцет
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 