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Украина сможет вступить в НАТО без ПДЧ, если будет отвечать требованиям – Кристина Квин

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 12:36
Украина сможет вступить в НАТО без ПДЧ, если будет отвечать требованиям – Кристина Квин - Фото
Кристина Квин (скриншот из видео)

План действий по членству никогда не был юридически обязательным требованием для присоединения к НАТО, поэтому Украина сможет вступить в Альянс и без ПДЧ, если будет соответствовать основным критериям. Об этом временная поверенная США в Украине Кристина Квин заявила в интервью Европейской правде.

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"Я бы не называла бы это сокращенной процедурой", – сказала Квин, поясняя перспективы быстрого вступления Финляндии и Швеции в Северо-Атлантический Альянс.

Она пояснила, что ПДЧ – это просто механизм, который позволяет государству добиться соответствия требованиям, которое необходимо для вступления. "Если какое-то государство уже отвечает всем критериям, то ПДЧ становится ненужным", – сказала Квин.

Поэтому Украина, так и любой другой кандидат, вовсе не должна проходить через этапы получения и выполнения Плана действий по членству в том случае, если она уже будет соответствовать большей части критериев, пояснила американский дипломат.

Кроме того, Квин заверила, что США не ставили условия использовать предоставленное ВСУ вооружение только для обороны, оно может применяться и в наступательных операциях. 

Она также считает, что Украина самостоятельно определит, что именно следует считать ее победой в развязанной Россией войне.

Сергей Бережной
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вступление в НАТО Кристина Квин ПДЧ
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