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Украина созывает срочную встречу подписантов Венского документа, включая Россию

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2022, 20:42
Украина созывает срочную встречу подписантов Венского документа, включая Россию - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото - пресс-служба МИД)

Украина созывает встречу стран-участниц Венского документа, включая Россию, в течение 48 часов. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещений войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Если Россия серьезно относится к своим заявлениям о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства относительно военной прозрачности для снижения напряженности и усиления безопасности для всех стран-участниц", – заявил Кулеба.

Скриншот из Twitter

11 февраля Украина отправила в Россию запрос с требованием предоставить "детальные разъяснения по военной деятельности" у своих границ согласно разделу III Венского документа. РФ как подписант этого документа должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить о дате завершения, а также наименования, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники, участвующие в ней. На подготовку ответа были отведены 48 часов.

СПРАВКА. Венский документ — международное соглашение государств-участников ОБСЕ в Европе, предназначенное для реализации мер доверия и безопасности в регионе.
  • 29 ноября 2021 года министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал, что планируемые совместно с Россией учения у границы Беларуси с Украиной направлены на "прикрытие" южных границ. 
  • 16 декабря Россия устроила военные учения в Черном море в районе оккупированного Крыма. 
  • 11 января 2022-го около 3000 военнослужащих РФ приступили к новым учениям в областях, прилегающих к границе с Украиной. 
Сергей Бережной
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