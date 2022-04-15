Зеленский: Российские корабли могут пойти разве что на дно

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение по итогам 50-го дня войны России против Украины.

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"За 50 дней этой войны Украина стала героем для всего свободного мира. Для тех, кто обладает достаточной смелостью, чтобы называть вещи своими именами. Для тех, кто не отравлен пропагандой. Вы все стали героями. Все украинцы, все украинки, которые выстояли, которые не сдаются. И которые победят. Которые вернут Украине мир. Я уверен в этом", – сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает защищать Украину, и назвал основных ее защитников – украинский народ.

"Украину защищают наши люди, весь наш народ. Остановившие продвижение бесконечных колонн российской техники. Сдерживающие постоянные атаки на Донбассе. Те, кто героически обороняет Мариуполь, помогая этой обороной выстоять всему нашему государству. Те, кто остановил наступление с юга. И сделал знаменитую нашу Чернобаевку. Те, кто выгнал врага с севера.

Те, кто показал, что российская авиация беззащитна, хотя Россия потратила десятки миллиардов долларов на разные системы, которые должны защищать ее самолеты.

Те, кто показал, что русские корабли могут уйти... разве что ко дну", – сказал Зеленский.

Вадим Ребрина

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